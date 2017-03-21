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محافظ الشرقية: مستعدون لتوريد مليون و114 ألف طن قمح

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محافظ الشرقية: مستعدون لتوريد مليون و114 ألف طن قمح محافظ الشرقية: مستعدون لتوريد مليون و114 ألف طن قمح

التحرير

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كتب - إسلام عبد الخالق

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم الزراعي الحالي لتوريد القمح المحلي بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام، تبلغ 381 ألف و492 فدان، بإنتاجية مليون و144 ألف طن قمح.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم تذليل كافة المعوقات ووضع حلول للمشاكل التي تواجه المزارعين منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، موضحًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم.

وأوضح، أنه تم تشكيل لجان للتنفتيش والمرور على الشون والصوامع بنطاق دائرة المحافظة؛ للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة.

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