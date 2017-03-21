فيديو وصور| في عيد الأم.. «آمال» و«هدى» رغم الصعوبات أمهات مثاليات

التحرير

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تكرم الدولة كل عام أم مثالية بكل محافظة نظرا لما قدمته من عطاء وتضحيات، أهلتها لهذا التكريم، إلا أن في الوقت ذاته هناك الكثير من الأمهات الذين قدموا تضحيات من أجل أبنائهن ولكنهم بقوا في الظل.

"التحرير" قامت هذا العام بتسليط الضوء على عدد من الأمهات المثاليات اللاتي لم يحصلن على تكريم رسمي، ولكن كرمهن المجتمع نظرا لما قمن به من أجل أبنائهن.

كان لقاؤنا الأول مع السيدة آمال السيد عيد، 59 سنة، خريجة معهد خياطة، ولديها ولد وبنت هما هناء 30 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة ومتزوجة ولديها طفل عمره عام ونصف، ومحمد 27 سنة، يدرس في كلية السياحة والفنادق، ويعمل شيف فى إحدى مطاعم الحلويات.

تقول الأم "توفى زوجي منذ 7 سنوات، وكان عامل باليومية، بعد معاناة من المرض، إذ كان مصابا بجلطة بالقلب والمخ، وتركنا دون أي مصدر رزق، فقررت أن أزيد من نشاطي على ماكينة الخياطة التي كنت أعمل عليها خلال فترة مرضه للمساعدة في أعباء الحياة، ولكي أتمكن من الإنفاق على أبنائي ولا نحتاج لأحد".

وتضيف الأم "ماكينة الخياطة ساعدتنى أن أعلم أبنائي وأربيهم، حتىى أصبحوا يعتمدون على أنفسهم"، مضيفة "الحمد لله الولد والبنت طلعوا متربيين وكل الناس بتشكر في أخلاقهم".

وتابعت "مرت علينا خلال حياتنا الكثير من الظروف الصعبة ماديا وخاصة في الأوقات اللي كان بيقف فيها شغل الخياطة فكنت بجيب جلد وأعمله غطاء وستائر للحمامات وأوقات كنت بجيب قماش وأعمل ملايات سرير".

والتقينا بالسيدة هدى حسن على، 57 سنة، لديها ثلاثة أبناء هم كل من سلوى، متزوجة، وعلي حاصل على دبلوم تجارة، ووفاء حاصلة أيضا على دبلوم تجارة، وتعمل في أحد المحال.

تقول هدى إن زوجي مصاب بإعاقة في عينيه فيعمل بصعوبة شديدة، فحملت المسؤولية وتربية الأبناء، والإنفاق عليهم منذ ما يقرب الـ16 عام، إذ أقوم ببيع الخبز على فرش بأحد الأسواق من الساعة الـ5 صباحا حتى بعد العصر".

وتضيف "الحياة صعبة ولكني سعيدة رغم كل التعب اللي شوفته لما لقيت عيالي خروجي لبر الأمان وبدأوا يعتمدوا على نفسهم".