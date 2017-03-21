طلاب «ميت خلف» يبتكرون مشروعًا لتوصيل الكهرباء ومضخة مياه

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قام طلاب الصف الثالث الثانوى الصناعى بمدرسة ميت خلف الميكانيكية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية (قسم التركيبات والمعدات الكهربية) بإعداد مشروع تحت عنوان (معاً نستطيع للإبداع والاكتفاء الذاتى).

أكد الدكتور عبد الله عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن الوزارة تستهدف تنمية روح الإبداع والابتكار، والتفكير لدى طلاب التعليم الفنى، وتوفير سبل الدعم لهم، مشيرًا إلى أن فكرة المشروع تعتمد على تحويل التيار المستمر إلى تيار متغير (إنفرتر)، ويستخدم فى الإنارة فى الأماكن التى لم يتوفر بها تيار كهربى، ومضخة مياه تعمل بنظام التحكم.

وأوضح عمارة أن المشروع ينقسم إلى فكرتين الأولى توفير الإنارة فى الأماكن التى لم يتوفر بها تيار كهربى، والثانية توفير تيار مائى للبرج السكنى ذات ضغط مناسب مهما كان ارتفاعه، إضافة إلى التغلب على مشكلة ضعف المياه وعدم وصولها إلى الأدوار العليا.