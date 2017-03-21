أخبار عاجلة

الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

طلاب «ميت خلف» يبتكرون مشروعًا لتوصيل الكهرباء ومضخة مياه

Google+ Print
طلاب «ميت خلف» يبتكرون مشروعًا لتوصيل الكهرباء ومضخة مياه طلاب «ميت خلف» يبتكرون مشروعًا لتوصيل الكهرباء ومضخة مياه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قام طلاب الصف الثالث الثانوى الصناعى بمدرسة ميت خلف الميكانيكية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية (قسم التركيبات والمعدات الكهربية) بإعداد مشروع تحت عنوان (معاً نستطيع للإبداع والاكتفاء الذاتى).

أكد الدكتور عبد الله عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن الوزارة تستهدف تنمية روح الإبداع والابتكار، والتفكير لدى طلاب التعليم الفنى، وتوفير سبل الدعم لهم، مشيرًا إلى أن فكرة المشروع تعتمد على تحويل التيار المستمر إلى تيار متغير (إنفرتر)، ويستخدم فى الإنارة فى الأماكن التى لم يتوفر بها تيار كهربى، ومضخة مياه تعمل بنظام التحكم.

وأوضح عمارة أن المشروع ينقسم إلى فكرتين الأولى توفير الإنارة فى الأماكن التى لم يتوفر بها تيار كهربى، والثانية توفير تيار مائى للبرج السكنى ذات ضغط مناسب مهما كان ارتفاعه، إضافة إلى التغلب على مشكلة ضعف المياه وعدم وصولها إلى الأدوار العليا. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو