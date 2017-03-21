أخبار عاجلة

الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مصادر: رؤساء الكنائس يجتمعون للانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

Google+ Print
مصادر: رؤساء الكنائس يجتمعون للانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مصادر: رؤساء الكنائس يجتمعون للانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت مصادر كنسية أن قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المصريين المسيحيين في طور الانتهاء منه بعد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لإقراره.

وقال مصدر لـ«التحرير» أن رؤساء الكنائس المصرية (القبطية الأرثوذكسية، الكاثوليكية، الإنجيلية) سيجتمعون خلال شهر لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون.

وشهد مشروع القانون عدة مراحل خلال إعداده، فكانت البداية بمشروع قانون موحد، ولكن الاختلافات بين منهج كل كنيسة في التعامل مع قضية الطلاق أدخلته في مرحلة جديدة تعد فيها كل كنيسة مشروع قانون خاص بها.

وبعد عدة جلسات، تم الاتفاق على مشروع قانون موحد، ويتم إضافة باب خاص بكل كنيسة فيما يخص النقاط المختلفة فيما بينها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو