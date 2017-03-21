مصادر: رؤساء الكنائس يجتمعون للانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

التحرير

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ذكرت مصادر كنسية أن قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المصريين المسيحيين في طور الانتهاء منه بعد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لإقراره.

وقال مصدر لـ«التحرير» أن رؤساء الكنائس المصرية (القبطية الأرثوذكسية، الكاثوليكية، الإنجيلية) سيجتمعون خلال شهر لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون.

وشهد مشروع القانون عدة مراحل خلال إعداده، فكانت البداية بمشروع قانون موحد، ولكن الاختلافات بين منهج كل كنيسة في التعامل مع قضية الطلاق أدخلته في مرحلة جديدة تعد فيها كل كنيسة مشروع قانون خاص بها.

وبعد عدة جلسات، تم الاتفاق على مشروع قانون موحد، ويتم إضافة باب خاص بكل كنيسة فيما يخص النقاط المختلفة فيما بينها.