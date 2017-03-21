فيديو| خبير مالي: الحديث عن ضريبة الدمغة أثر بالسلب على البورصة

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قال المهندس محمد سعيد، خبير أسواق المال، تعليقًا على تراجع البورصة أمس في الأسواق، رغم تنفيذ صفقة «سي آي كابيتال»، إن الحديث عن ضريبة الدمغة كان له تأثير على تراجع البورصة.

وأشار سعيد، خلال مداخلة تليفونية في برنامج «كلام بفلوس»، عبر فضائية «العاصمة» إلى أن الصفقة لم يكن لها تأثيرًا سلبيًا، موضحًا أن أمس كان عبارة عن نوع من جني لأرباح الأسهم المرتبطة.

وأضاف أن ضريبة الدمغة تدل على وجود نوع من التربص من الحكومة تجاه أسواق المال، موضحًا أن هذا التربص ناتج من عدم معرفة طبيعة أسواق المال، لافتًا إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تحقق أرباحًا.