نائب برلمانى: لن نسمح بتعكير صفو العلاقات بين مصر والسودان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

رفض عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تصريحات رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان عبد الله صادق، الذى تحدث فيها عن وجود وثائق تؤكد سودانية حلايب وشلاتين.

وقال ناصر، في تصريحات صحفيه له، اليوم الثلاثاء، إن السودان كانت لفترات متعددة جزء من مصر، وكان ملك مصر يسمى ملك مصر والسودان منذ عهد محمد على، وعقب ثورة يوليو 52 ووفاء من الدولة المصرية للسودان تم منحها الاستقلال بناء على رغبة أبنائها، لافتًا أن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية وتمتد لأعماق التاريخ، ولن نسمح بتعكير صفو هذه العلاقات.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، أن حلايب وشلاتين مصريتان، ولكن بعض المسئولين فى السودان تعودوا على إطلاق مثل هذه التصريحات، للحصول على مكاسب خلال فترات الانتخابات أو الأزمات الداخلية، إلا أن مصر تستخدم سياسة ضبط النفس ولا تهتم بالرد على مثل هذه الأمور.