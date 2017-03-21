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«العيايدة» تفوز بالسيف الذهبي في ماراثون الهجن بالإسماعيلية

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«العيايدة» تفوز بالسيف الذهبي في ماراثون الهجن بالإسماعيلية «العيايدة» تفوز بالسيف الذهبي في ماراثون الهجن بالإسماعيلية

التحرير

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فاز المتسابق الهجان عواد سليمان من قبيلة العيايدة بالسيف الذهبى، وقام بتسليمه السيف محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة السادسة عشرة لمهرجان الإسماعيلية الدولى السنوى لسباقات الهجن، الذى أقيم بمضمار السباق بصحراء قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد وبمشاركة 12 دولة عربية وإفريقية وأوروبية، التى تشمل كلا من: المملكة العربية والكويت والأردن والسودان والجزائر وتونس وفرنسا وألمانيا والنمسا وإريتريا وسويسرا ومصر، ولأول مرة يتم مشاركة أربع دول أوروبية فى دورة المهرجان لهذا العام بحضور كل من اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية وتشمل السباقات تنظيم عدد 13 شوطا يشارك بها نحو 150 جملا.

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وقد شارك فى حضور المهرجان الشيخ سليمان الزملوط رئيس الاتحاد المصرى لرياضة الهجن وصالح أبو بكر نائب رئيس الاتحاد الإفريقى وتيجانى على الفضل أمين عام الاتحاد السودانى للهجن وعلى محسن الاحيوات رئيس هيئة الهجانة الأردنية ومسفر العجمى ممثلا عن رئيس الاتحاد العربى للهجن والشيخ عطا الله النخيرى ممثلا عن وفد المملكة العربية السعودية والألمانية يوديت ميلر والفرنسية كارولين لومير ممثلتين للوفود الأوروبية وعز الدين بن سالم ممثلا عن الوفد التونسى.

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التحرير

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