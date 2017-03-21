صور| أسوان تكرم 11 أُمًّا مثالية.. وغياب صاحبة المركز الأول

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أقامت محافظة أسوان اليوم الثلاثاء، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات، بحضور المحافظ مجدي حجازي، واللواء مجدي موسى مدير أمن أسوان، وأعضاء المجلس القومي للمرأة، حيث تم تكريم 11 أما مثالية من بينهن عدد من أمهات الشهداء.

وغابت عن الاحتفالية الأم المثالية الأولى بالمحافظة، وهي السيدة فادية كريم عثمان سليم، من قرية أبو الريش قبلي بمركز أسوان؛ لوفاة نجلتها الكبرى بمرض سرطان الكبد منذ يومين، وهي الابنة الثانية لها التي تتوفى بنفس المرض، بعد الأولى التي توفيت عام ٢٠١١، كما غابت الأم المثالية الثانية عن التكريم، وهي السيدة عطيات عبد المعطى أحمد، المقيمة في حي المحمودية بمدينة أسوان؛ لتكريمها في مهرجان في القاهرة، فيما حضرت السيدة نور الهدى السيد أحمد، "الأم المثالية الثالثة"، ابنة كوم أمبو، والتي فقدت نجلها الوحيد أحمد كمال منذ أيام، قبل إعلان اختيارات الأمهات المثاليات.

وتضمنت الاحتفالية، تكريم الأمهات الخمس المثاليات على مستوى المحافظة، إضافة إلى تكريم 4 من أمهات الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، علاوة على تكريم الأم المثالية من ذوي الإعاقة، وأم لديها 3 أبناء من ذوي الإعاقة.