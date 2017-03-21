قبل رحيله إلى أمريكا.. ماذا قدم «شفاينشتايجر» مع مانشستر يونايتد؟

التحرير

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أعلن نادي شيكاغو فاير الأمريكي، عن تعاقده مع الألماني باستيان شفاينشتايجر، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسيتواجد شفاينشتايجر صاحب الـ32 عامًا مع فريقه الجديد ابتداء من الصيف المقبل، بعقد يمتد لعام واحد مع إمكانية تمديد العقد لعام آخر، مقابل 70 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

وكان الدولي الألماني السابق قد انتقل إلى فريق مانشستر يونايتد عام 2015 قادماً من بايرن ميونخ الألماني.

وفي ضوء ذلك تستعرض «التحرير» ماذا قدم شفاينشتايجر مع مانشستر يونايتد؟

- لعب 18 مباراة.

- لعب 1.202 دقيقة.

- دقة تمرايراته بلغت 85%.

- التدخلات الناجحة 25.

- خلق الفرص 8.

- أحرز هدف وحيد.

يذكر أن شفاينشتايجر، كان قد توج بكأس العالم 2014، علاوة على حصولة على 8 بطولات للدوري الألماني مع بايرن ميونخ، و7 بطولات للكأس، ولقبين للسوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن شياكغو فاير يحتل المركز السابع برصيد 4 نقاط في الدوري الأمريكي الأول، ضمن فرق المجموعة الشرقية.