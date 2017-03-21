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روما يبحث عن بديل «سباليتي»

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روما يبحث عن بديل «سباليتي» روما يبحث عن بديل «سباليتي»

التحرير

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أفادت تقارير صحفية بأن نادي روما الإيطالي، يرغب في التعاقد مع المدرب الإسباني يوناي إيمري، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة الجيلاروسي، قد بدأت في البحث عن بدائل للمدرب الحالي لوتشيانو سباليتي، والذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، ولم يوافق على تجديد عقده حتى الآن.

وأضاف التقرير، أن من الأسماء المطروحة الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب إنتر ميلان السابق، ولكن مانشيني لن يتعجل في الموافقة قبل أن ينظر إلى العروض الأخرى.

وتابع التقرير أن الاختيار المثالي قد يكون يوناي إيمري مدرب سان جيرمان، والمحتمل رحيله عن الفريق الفرنسي في الصيف المقبل، في حالة فشله في الحصول على الدوري، خاصة بعد الفضيحة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

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التحرير

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