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الزمالك يفوز على المرج بثنائية.. و«علي فتحي» يخرج مصابًا

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الزمالك يفوز على المرج بثنائية.. و«علي فتحي» يخرج مصابًا الزمالك يفوز على المرج بثنائية.. و«علي فتحي» يخرج مصابًا

التحرير

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فاز نادي الزمالك على فريق المرج، بهدفين لهدف وحيد، في المبارة الودية التي جمعىت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة.

افتتح التسجيل للنادي الأبيض محمد مسعد، ويعد الهدف الأول لمسعد منذ قدومه لنادي الزمالك، حيث كان يعاني من إصابة على مستوى الركبة، وعزز محمود عبد الرازق شيكابالا بالهدف الثاني.

وأُصيب علي فتحي، الظهير الأيسر لنادي الزمالك نتيجة كدمة خفيفة في أنكل القدم، وخرج على إثرها خوفًا من تفاقم الإصابة.

وبدأ محمد حلمي بالتشكيل الأتي..

في حراسة المرمى : محمود عبد المنصف.

خط الدفاع: حسني فتحي ومحمود حمدي الونش ومحمد أحمد وعلي فتحي.

خط الوسط: إبراهيم صلاح وصلاح ريكو ومحمد مسعد وكريم عمرو

خط الهجوم: أحمد جعفر ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

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التحرير

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