الأهلي يُتوج ببطولة الدوري على حساب الزمالك

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توج النادي الأهلي بلقب دوري المرتبط مواليد 98 لكرة اليد، بعد الفوز على الزمالك، في المباراة الفاصلة على صالة استاد المنصورة، بعد تساوي الفريقين في النقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم نادي الزمالك (9-8)، وفي شوط المباراة الثاني قلب الأهلي النتيجة بتقدم الشياطين الحمر (21-18)، وفي شوط المباراة الثالث استمر تقدم الأهلي لينهي المارد الأحمر المباراة فائزًا بنتيجة (31-30).

بهذه النتيجة توجت يد النادي الأهلي بلقب دوري المرتبط مواليد 98، ونجحت أيضًا في خطف اللقب من الزمالك للموسم الثاني على التوالي.