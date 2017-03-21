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أيمن زين طبيبا مؤقتا لمنتخب المحليين

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أيمن زين طبيبا مؤقتا لمنتخب المحليين أيمن زين طبيبا مؤقتا لمنتخب المحليين

التحرير

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أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، عن إسناد مهمة طبيب منتخب المحليين لـ"أيمن زين"، بشكل مؤقت، خلال المعسكر الذى يتخلله مباراة ودية أمام بنين يوم الاثنين المقبل، باستاد القاهرة.

جاء قرار تعيين أيمن زين، في ظل عدم وجود طبيب للمنتخب، خاصة وأن المحليين اعتمد في المعسكر الماضي، على محمد أبو العلا، طبيب الأول، إلا إنه لن يستطيع الاعتماد عليه هذه المرة في ظل تواجده مع المنتخب الوطني، في معسكر  الإسكندرية.

ويستعد منتخب المحليين لمواجهة بنين وديًا يوم 27 مارس الجاري، استعدادًا للقاء المغرب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر لها في كينيا 2017.

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التحرير

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