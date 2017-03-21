رئيس وزراء لبنان يصل القاهرة للقاء السيسي

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني، في زيارة رسمية للبلاد يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل الذي كان في استقباله بالمطار .

تشهد الزيارة ترأس الحريري وفد بلاده في أعمال اللجنة العليا اللبنانية المصرية المشتركة، كما يلقى كلمة في ملتقى رجال الأعمال اللبناني المصري .

يرافق رئيس وزراء لبنان في زيارته وفد رسمي يضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصبانى، وزير التربية والتعليم العالى مروان حمادة، ووزير الزراعة غازى زعيتر، ووزير المالية على حسن خليل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الثقافة غطاس خورى ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ، ووزير الطاقة والمياه سيزار أبى خليل، ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خورى، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء نادر الحريرى ونقيبى الصحافة والمحررين عونى الكعكى وإلياس عون.