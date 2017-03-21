أنقرة: لن نسمح بوجود منطقة إرهاب شمال سوريا

أنقرة (أ ش أ)

أكدت تركيا الثلاثاء أنها "لن تسمح بوجود منطقة إرهاب شمال سوريا."

جاء ذلك في مؤتمر صحفي على لسان نائب رئيس وزرائها نعمان قورتولموش ردا على إعلان ريدور خليل المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، أن أكراد سوريا يعتزمون زيادة عدد المقاتلين في صفوفهم إلى 100 ألف خلال العام الحالي، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية.

وقال قورتولموش إن "التركيبة العرقية في المنطقة ينبغي أن تبقى دون تغيير."