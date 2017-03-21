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بالصور.. المهن الرياضية تكرم 40 معلمًا وأمًا مثالية بالغربية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. المهن الرياضية تكرم 40 معلمًا وأمًا مثالية بالغربية نقابة المهن الرياضة

الغربية ـ مروة شاهين:

نظمت اليوم الثلاثاء، نقابة المهن الرياضة بمحافظة الغربية، حفلا بنادي المعلمين، بمناسبة عيد الرياضيين، تحت شعار "يوم الوفاء والتكريم".

شارك في الحفل اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، والدكتور فتحي ندا، النقيب العام للمهن الرياضية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وشهد الحفل تكريم الأم والمعلم والمدرب المثالي على مستوى المحافظة، إلى جانب 40 من المعلمين والأمهات المثاليات من الرياضيين على مستوى المحافظة.

كما تم تكريم محافظي الغربية ووكلاء وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والشئون الاجتماعية ونقيب المعلمين.

نقابة المهن الرياضة (2)

نقابة المهن الرياضة (3)

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