رئيس جامعة بنها: الدولة لن تسمح لأحد باستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

أكد الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، أن الدولة لن تسمح بقيام أي فئة باستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، لتحقيق مصالح خاصة، والضغط عليها لعرض مطالب مادية.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من طلاب كلية ومعهد التمريض بالجامعة، الذين نجحوا في تقديم الخدمة التمريضية للمرضى داخل مستشفى الجامعة.

وشدد القاضي على أن الجميع يجب أن يراعوا الظروف الحالية وتأجيل ما يمكن تأجيله من مطالب، بحيث لا تؤثر على أداء الخدمة والرعاية المقدمة للمواطنين، الذين يلجؤون إلى المستشفيات الجامعية للحصول على الخدمة الصحية والرعاية اللازمة.

ولفت رئيس الجامعة إلى الإبقاء على الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لمواجهة الأزمات، مطالبا الطلاب وأساتذة كلية ومعهد التمريض، أن يكونوا على استعداد تام للتعامل مع أي إضرابات داخل المستشفى.