الجمعة.. جامعة المنصوره تحتفل بيوم الكلى العالمي

الدقهلية- رامي محمود:

أعلن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب جامعة المنصورة، اليوم، عن تنظيم احتفالية اليوم العالمي للكلى، تحت عنوان "مخاطر السمنة وعلاقتها بأمراض الكلى"، الجمعة المقبلة، باستاد المنصورة، بالاشتراك مع وحدة أمراض وزرع الكلى بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية، ووحدة أمراض الكلى بمستشفى المنصورة الجامعي، ووحدة أمراض الكلى بمستشفى الأطفال الجامعي.

تبدأ فعاليات الاحتفالية، السابعة صباحا بمارثون ينظمه فريق(Mansoura Runners) من أمام مبنى محافظة الدقهلية، وينتهي أمام بوابة استاد المنصورة الرياضي، حيث توزيع الجوائز على الفائزين.

وبعد أداء صلاة الجمعة، يبدأ الجزء الثاني من الاحتفالية باستاد المنصورة، حيث عمل محاضرات تثقيفية وندوات توعية يلقيها أساتذة ومتخصصون في مجال أمراض الكلى تتناول مخاطر السمنة، وعلاقتها بأمراض الكلى للكبار والأطفال.