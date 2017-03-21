العثور على "نصف جثة" لسيدة بالمنتزه.. و"أمن الإسكندرية" ينشر صورتها

مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

يكثف ضباط مباحث الإسكندرية جهودهم لكشف غموض العثور على النصف العلوى لجثة سيدة مجهولة فى أواخر العقد الثانى من العمر بالقرب من أحد الكبارى بالطريق الساحلى الدولى "اتجاه كفر الدوار".

كان اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من قسم المنتزه ثالث يفيد العثور على نصف جثة لسيدة مجهولة داخل كيس أسود بجوار كوبرى بالطريق الساحلى الدولى، انتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة والفحص وجود كيس أسود يحوى النصف العلوى فقط لسيدة فى أواخر العقد الثانى من العمر، وبجوارها كيس آخر يضم ملابس حريمى، ولم يعثر بحوزتها على أى أوراق تدل على هويتها.

وكشف الرائد خالد شمس رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، فى تصريح لـ"مصراوى"، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم الاستدلال على هوية الفتاة حتى الآن رغم عمل نشرة بأوصاف الجثة وتوزيعها على أقسام الشرطة.

وأشار رئيس مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث إلى أنه لم يتم العثور على النصف السفلى من الجثة حتى الآن وتم نقلها لمشرحة كوم الدكة، مطالبا من يعرف معلومات على الجثة الادلاء بها لضباط مباحث القسم.

ووفقًا للنشرة التى وزعها القسم حول أوصاف المجنى عليها، فأنها لسيدة فى نهاية العقد الثانى حتى منتصف العقد الرابع من العمر، ذات شعر أسود، وعينان ذات لون أسود وأنف مدبب، ووجه مسحوب، وقمحية البشرة ذات حواجب عريضة مرسومة وترتدى تى شيرت كحلى اللون بحمالات مدون عليها رسمة شعار سوبر مان "s".

وبحسب الأوصاف- التى أكدها الرائد خالد شمس – يوجد بمعصم اليد اليمنى حظاظة سوداء اللون بها دلاية كبيرة الحجم على شكل هلب تركواز اللون ودلاية أخرى نحاسية على شكل "بوما".

وعثر بجوار الجثة على كيس أسود داخله "بنطال جينز" أزرق فاتح ماركة ديمين، وبلوزة حريمى بيضاء اللون ومشجرة بورود "أحمر، تركواز، فوشيا"، واثنين تى شيرت أبيض اللون ماركة "تريانوفا" وعدد واحد تي شيرت أبيض ماركة كالبيو.