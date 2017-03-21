بالصور.. مدير أمن البحيرة يشارك أمهات "دار المسنين" بدمنهور فرحتهن بعيد الأم

البحيرة – أحمد نصرة:

شارك اللواء علاء الدين شوقي، مدير أمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، أمهات مجمع دار المسنين بدمنهور، الاحتفال بعيد الام، بزيارتهن داخل الدار، مقدمًا لهن باقات الزهور والحلوى.

وقدمت أمهات دار المسنين الشكر لمدير الأمن على هذه اللفتة الإنسانية، متمنيات لرجال الشرطة ولسيدات مصر كل التقدم والازدهار، فيما أكد مدير الأمن حرص وزارة الداخلية على مشاركة فئات المجتمع المختلفة احتفالاتهن ومد أواصر التعاون والمحبة بين جهاز الشرطة والمجتمع.