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رئيس "الشئون الإفريقية" بالنواب: مصرية حلايب وشلاتين أمر محسوم للجميع

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رئيس "الشئون الإفريقية" بالنواب: مصرية حلايب وشلاتين أمر محسوم للجميع رئيس "الشئون الإفريقية" بالنواب: مصرية حلايب وشلاتين أمر محسوم للجميع

مصراوي Masrawy

النائب حاتم باشات

كتب - أحمد علي:

قال اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن السفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، يُدرك تمامًا أن حلايب وشلاتين مصرية 100%، ويستطيع الرد على تصريحات رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان، عبد الله صادق، لصحيفة "سودان تريبيون"، والتي نصت على أن "موضوع حلايب وشلاتين محسوم من قِبل السودانيين قبل المصريين".

وأكد "باشات" - في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء - أنه على علاقة شخصية بالسفير السوداني بمصر منذ أن كان يعمل في السودان بداية التسعينات، مشيرًا إلى أن "عبد الحليم" لديه قناعة تامة بحسم القضية منذ قديم الأزل، مضيفًا أنه الأقدر بالرد على المسؤلين في السودان دون أي تدخل من الدولة المصرية على أي من المستوى من المستويات، مطالبًا الرئيس السوداني بمراجعة رؤيته تجاه افتعال المشاكل من آن لأخر فضلًا عن المسؤلين هناك.

ولفت رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أن الأهالي من حلايب وشلاتين تابعين تبعية كاملة لمصر وكافة الخدمات هناك مصرية، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة الفنية عليه أن يدرك أن كانت من أكثر الدول حرصًا على عدم تفكك السودان من شمال وجنوب.

وأضاف:"جنوب السودان ورئيسها سيلفا كير يدركون أهمية مصر ودورها في الحفاظ على أشقاء الجوار، وليس افتعال المشكلات".

وأكد النائب حاتم باشات، أن الملف محسوم ولكن البشير وحكومة السوادن تعمل على إثارته من فترة لأخرى، بسبب الأوضاع الداخلية السيئة التي يعاني منها، مشددًا على أن السودان دولة شقيقة، مضيفًا ان مثل هذه التصريحات لا تؤثر على البعد الأخوي بينها وبين مصر.​

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