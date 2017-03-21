نقيب "الزبالين" عن تمسك محافظة القاهرة بـ"الأكشاك": "يا واخد قوتي ياناوي على موتي"

كتبت - مادي غيث:

قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين بمحافظة القاهرة، إنه في حال عدم إزالة الأكشاك الموجودة بالمحافظة، سيدخل أعضاء النقابة في اعتصام مفتوح، والتصعيد إلى حد الإضراب عن الطعام، خاصًة بعد أن أكدت نائبتين بالبرلمان أمس الإثنين، ببرنامج "العاشرة مساءً"، تمسكهما بعدم إزالة الأكشاك، متابعًا: "ياواخد قوتي ياناوي على موتي".

وأوضح المقدس- في تصريحات لـ"مصراوي"، الثلاثاء - أن تصريح النائبة منى جاب الله بأنه اجتمع مع النائبة نادية هنري في فندق بالقاهرة الجديدة، كان سبب غضبه وتركه للمؤتمر الذي نظمته جمعية حماية البيئة بمنشأة ناصر، أول أمس الأحد، لبحث مشاكل جامعي القمامة، عقب أزمة أكشاك القمامة التي دشنتها محافظة القاهرة لجمع المخلفات الصلبة من المواطنين، موضحًا: "الزبالين هيفتكروا إني موافق على مشروع الأكشاك، وطبعًا ده ماحصلش".

وأضاف نقيب الزبالين، أن مقابلته مع النائبة نادية هنري كانت من أجل إقناعه بمشروع الأكشاك، ولكنه رفض الأمر تمامًا.

كان محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، أعلن في 7 مارس الجاري، عن بدء التشغيل التجريبي لأكشاك شراء مخلّفات القمامة الصلبة من المواطنين مثل الألومينيوم، والبلاستيك، والكرتون والورق، من خلال منفذين في حيّ مصر الجديدة، الأمر الذي رفضه أهالي حي الزبالين.