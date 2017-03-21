أخبار عاجلة

الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

نقيب "الزبالين" عن تمسك محافظة القاهرة بـ"الأكشاك": "يا واخد قوتي ياناوي على موتي"

Google+ Print
نقيب "الزبالين" عن تمسك محافظة القاهرة بـ"الأكشاك": "يا واخد قوتي ياناوي على موتي" نقيب "الزبالين" عن تمسك محافظة القاهرة بـ"الأكشاك": "يا واخد قوتي ياناوي على موتي"

مصراوي Masrawy

شحاتة المقدس نقيب الزبالين

كتبت - مادي غيث:

قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين بمحافظة القاهرة، إنه في حال عدم إزالة الأكشاك الموجودة بالمحافظة، سيدخل أعضاء النقابة في اعتصام مفتوح، والتصعيد إلى حد الإضراب عن الطعام، خاصًة بعد أن أكدت نائبتين بالبرلمان أمس الإثنين، ببرنامج "العاشرة مساءً"، تمسكهما بعدم إزالة الأكشاك، متابعًا: "ياواخد قوتي ياناوي على موتي".

وأوضح المقدس- في تصريحات لـ"مصراوي"، الثلاثاء - أن تصريح النائبة منى جاب الله بأنه اجتمع مع النائبة نادية هنري في فندق بالقاهرة الجديدة، كان سبب غضبه وتركه للمؤتمر الذي نظمته جمعية حماية البيئة بمنشأة ناصر، أول أمس الأحد، لبحث مشاكل جامعي القمامة، عقب أزمة أكشاك القمامة التي دشنتها محافظة القاهرة لجمع المخلفات الصلبة من المواطنين، موضحًا: "الزبالين هيفتكروا إني موافق على مشروع الأكشاك، وطبعًا ده ماحصلش".

وأضاف نقيب الزبالين، أن مقابلته مع النائبة نادية هنري كانت من أجل إقناعه بمشروع الأكشاك، ولكنه رفض الأمر تمامًا.

كان محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، أعلن في 7 مارس الجاري، عن بدء التشغيل التجريبي لأكشاك شراء مخلّفات القمامة الصلبة من المواطنين مثل الألومينيوم، والبلاستيك، والكرتون والورق، من خلال منفذين في حيّ الجديدة، الأمر الذي رفضه أهالي حي الزبالين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط