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السيسي يتصل هاتفيًا بنظيره النيجيري ويدعوه لزيارة مصر

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السيسي يتصل هاتفيًا بنظيره النيجيري ويدعوه لزيارة مصر السيسي يتصل هاتفيًا بنظيره النيجيري ويدعوه لزيارة مصر

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

(مصراوي):

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس النيجيري ـ محمد بوهاري، حيث وجه إليه التهنئة بمناسبة عودته من رحلته العلاجية في لندن معرباً عن تمنياته بالصحة وتمام الشفاء.

وبحسب بيان الرئاسة، فإن الرئيس أكد أهمية العلاقات بين ونيجيريا، مشيراً إلى ضرورة العمل على تعزيزها في مختلف المجالات، حيث وجه الدعوة للرئيس النيجيري لزيارة مصر لمواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب الرئيس بوهاري عن تقديره وشكره للرئيس على اتصاله للاطمئنان على صحته، مشيراً إلى عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين المصرى والنيجيرى، ومؤكداً حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين بما يعكس أواصر الصداقة والتعاون التي تجمعهما.

كما أشاد الرئيس النيجيري بالجهود المصرية لتعزيز التعاون المشترك في القارة الأفريقية بما يخدم مصالح دول القارة وشعوبها.

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مصراوي Masrawy

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