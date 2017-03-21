محافظ بني سويف يثير غضب «إسكان البرلمان» بسبب «تقارير فساد»

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شهدت لجنة الاسكان بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، حالة من الغضب والاستياء بعد تجاهل محافظ بنى سويف المهندس شريف حبيب، للمرة الثانية دعوة اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر اللجنة، والموجه إلى وزراء التنمية المحلية والاسكان والنقل، حول سيطرة وتمكن الروتين والفساد المالى والادارى وإهدار المال العام، داخل المحافظة.

أكد أعضاء اللجنة أن موقف محافظ بنى سويف، مرفوض وغير مقبول، خاصة وأن طلب الاحاطة يحمل عديد من ملفات الفساد التى يأتي من بينها توقف كافة المشروعات التي تقام على أرض المحافظة على مدار عامين، والتى يأتى من بينها على سبيل المثال محور "عدلى منصور" على النيل والذى تبلغ تكلفتة 500 مليون جنيه، زادت إلى 800 مليون جنيه بعد اسناد المشروع لشركات خاصة ومنها شركتى "سامكو" و " السعداء" بزيادة 300 مليون جنيه.

بالإضافة إلى مشروع صرف صحى مصانع بياض العرب، المتوقف منذ عامين، والذى أثر على تربة محطة الكهرباء لتصبح مهددة بالسقوط فى أى وقت، وأيضا توقف جميع مشروعات الاستثمار العقارى، نتيجة قيام المحافظ بتشكيل لجنة بالخالفة لقانون البناء لزيادة التعقيد من التفتيش المالى والادارى بالمحافظة والأبنية التعليمية.

وأكد النواب أنهم سوف يرفعون مذكرة الى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بشأن تجاهل المحافظ للجنة ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء، متهمين المحافظ أنه "السبب الرئيسى" خلال الفترة الماضية فى تشريد العمالة بشركات النظافة بعد إسناد الأمر إلى شركات خاصة، ليزيد النواب: أيضا تراخية فى سحب الأراضى من المستثمريين غير الجادين بالمدن الصناعية وإضافة مدد إضافية لهم بدون أى مقابل وبالمخالفة لقانون الاستثمار.