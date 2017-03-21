رئيس «الدفاع والأمن القومي» يرد على مزاعم السودان في حلايب وشلاتين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تعليقا على تصريحات الصادرة عن مؤسسة الحكم في السودان بشأن حلايب وشلاتين، إن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية تمتد لأعماق التاريخ وكانت السودان لفترات متعددة جزءا من مصر.

وأضاف عامر أن ملك مصر كان يسمى ملك مصر والسودان منذ عهد محمد على وعقب ثورة يوليو 52 ووفاء من الدولة المصرية للأخوة السودانين تم منح الاستقلاال للسودان بناء على رغبة ابنائها.

وأكد رئيس اللجنة أن المناطق الإدارية فى حلايب وشلاتين فى الأرض المصرية أو أجزاء من الأراضى السودانية صدرت بقرار إدارى من وزير الداخلية الانجليزى آن ذاك، وأن مصر كانت تحت الاحتلال الانجليزى فى ذلك الوقت، بهدف تنظيم الرعي بين القبائل المصرية والسودانية

خط الحدود الثابت دوليا وفى جميع الخرائط العالمية خط عرض 22 يمثل حدود مصر الجنوبية.

وتابع : لم يكن هناك خلاف بين مصر واشقائها السودانين لأن مصر تحتضن فى مدنها وقراها ما يقرب من 4 مليون سودانى يعيشون فيها كمواطنين، يحصلون على نفس حقوق المواطن المصرى

وقد تعودنا من الأشقاء السودانين بعض التصريحات فى هذا الشأن وهم يدركون تماما أن هذه المنطقة أرض مصرية».