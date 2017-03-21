برلمانية تطالب بإلغاء البند الخاص بالتغذية المدرسية من الموازنة العامة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

طالبت النائبة سهير الحادي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإلغاء البند الخاص بالتغذية المدرسية من الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017\2018.

وقالت النائبة خلال اجتماع اللجنة المصغرة لمناقشة موازنة البرامج والأداء لوزارة التربية والتعليم، "التغذية المدرسية مال سايب وباب للفساد والإهدار، واليوم الدراسي في أغلب المدارس لا يتعدى 4 ساعات لأنها تعمل بنظام الفترتين".

وأشارت النائبة إلى أن الأسبوع الماضي شهد المئات من حالات تسمم الطلاب التي لم يتم التعرف على أسبابها، مطالبة بدراسة كيفية دعم الطلاب بعيدا عن التغذية المدرسية، وتحويل برنامج تكافل وكرامة إلى آلية لتحويل الشعب المصري إلى شعب منتج.

وأكد الدكتور محمد معيط ممثل وزارة المالية، أن تطبيق نظام التغذية المدرسية في المملكة المغربية بشكل صحيح، كان سببا في بلوغ نسبة الحضور بالمدارس إلى 100%.

ولفت إلى أن الوجبات المدرسية في دولة المغرب ساهمت في خفض نسبة الأمية، قائلا: "نحن هنا لدينا أنيميا ونسب فقر وتسرب من التعليم، ويجب إصلاح آليات التغذية المدرسية ودعمها"