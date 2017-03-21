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مسئول بوزارة التعليم يطالب الحكومة بـ 100 مليار جنيه

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مسئول بوزارة التعليم يطالب الحكومة بـ 100 مليار جنيه مسئول بوزارة التعليم يطالب الحكومة بـ 100 مليار جنيه

التحرير

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عرض سعيد صديق، مدير قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، موازنة الوزارة الجديدة للعام المالى الجديد 2017\2018، طبقا لأسلوب موازنة البرامج والأداء على أساس النموذج الموحد المعتمد من وزارتى المالية والتخطيط.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور كريم سالم.
وطالب من وزارة المالية الحصول على 100 مليار جنيه، لافتا إلى أنه سيتم توزيع أولويات الوزارة بناءً على الرقم الذى سيتم الموافقة عليه.

وأكد  أن الموازنة تتضمن برامج رئيسية يندرج تحتها برامج فرعية، لافتا إلى أن البرامج الأساسية بالموازنة الجديدة هى نفس البرامج الواردة فى خطة الدولة للتنمية المستدامة.

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التحرير

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