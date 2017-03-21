الجامعة الأمريكية: احتساب المصروفات الدراسية بالجنيه للمصريين

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وافق مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة في 17 مارس 2017 على احتساب المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2017-2018 بالجنيه المصري فقط للطلاب المصريين.

وقالت الجامعة إن النظام الجديد للمصروفات سيحقق صيغة أبسط في احتساب المصروفات واحتساب قيمة الساعات المعتمدة بحيث تضمن التساوي بين الطلاب الحاليين والجدد، وأن هذا القرار لا يسرى على الطلاب الدوليين حيث يستمر احتساب ودفع مصروفاتهم بالدولار الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، أكد مجلس الأوصياء على موقف الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي وهو التأكيد على الحفاظ على مستقبل طلاب الجامعة وعدم اضطرار أي طالب مسجل بالجامعة حالياً وذو مستوى أكاديمي مرتفع لترك الجامعة بسبب عدم قدرة عائلته على دفع أي زيادة في المصروفات.

وفي هذا الصدد، قال بريان ماكدوجال، نائب رئيس الجامعة التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية إنه: "مثلما حدث في العام الدراسي 2016-2017، ستلتزم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بزيادة المساعدات المالية للطلاب ذوي المستوى الأكاديمي الجيد واللذين يثبتون حاجتهم للمساعدة المادية من خلال طلبات مستوفاة ودقيقة".

وأضاف ماكدوجال أنه تحسبًا لاستمرار وتزايد الحاجة للمساعدات المادية، فإن الجامعة قد قامت بزيادة ميزانية برنامج المساعدات المادية والمنح الدراسية زيادة كبرى للعام الدراسي 2017-2018.

جدير بالذكر أنه منذ عام 2014، يتم احتساب مصروفات الجامعة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري بالنسبة للطلاب المصريين، وبدءا من العام الدراسي الجديد لن يتم احتساب جزء من المصروفات بالدولار للطلاب المصريين، وهو ما طالب به مجلس آباء الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ سنوات عديدة.