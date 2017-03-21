منحة من الصين لدراسة إنشاء القمر الصناعي «مصر سات _ 2»

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وقعت وزارة التعليم التعليم العالي الخطاب المتبادل لمنحة دراسة جدوى لمشروع "إنشاء القمر الصناعي مصر سات _٢ لتطبيقات الاستشعار عن بعد"، وذلك مساء أمس الإثنين بحضور ممثلي وزارات التعاون الدولي والبحث العلمي، وسفير جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومسئولي الهيئة، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي، في إطار تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين وتعظيم الاستفادة من المنح الصينية المقدمة لمصر والتي يتم تخصيصها لمشروعات تنموية تخدم أهداف الاقتصاد المصري.

وتعد المرحلة الثانية للمشروع والتي تقدر تكلفتها بـ ٦٤ مليون دولار، استكمالًا لمنحة مشروع تجميع الأقمار الصناعية _ مرحلة أولى، الجاري تنفيذه بمنحة بمبلغ ٢٣ مليون دولار بالتعاون مع مؤسسة الفضاء الصينية.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء هي المؤسسة المصرية الرائدة في مجال الأقمار الصناعية، وقد تأسست كمنظمة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكي تدعم استخدام احدث تكنولوجيا علوم الفضاء لاستكشاف وإدارة الموارد الأرضية لدعم متخذي القرار والباحثين في قطاعات التنمية المختلفة.

كما تهدف إلى متابعة ونقل وتقديم أحدث التقنيات في مجالات الاستشعار من البعد والتطبيقات السلمية لعلوم الفضاء، وبناء القدرات الذاتية لتطبيقها، ونشر لاستفادة منها والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لخدمة خطط وأهداف التنمية.