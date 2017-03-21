برلماني يُطالب وزير التعليم بالكشف عن ملابسات تسمم 36 تلميذًا بالمنوفية

كتب- أحمد علي:

تقدم الكاتب الصحفي أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة منوف وسرس الليان، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول واقعة تسمم 10 تلاميذ من مدرسة محمد فريد الابتدائية بمدينة سرس الليان، و26 آخرين بمدرسة كفر الخضرة الابتدائية بمركز الباجور، بسبب تناول وجبة غذائية فاسدة، وتم نقلهم لمستشفى سرس الليان العام.

وطالب "شرشر" - في طلب الإحاطة - وزير التربية والتعليم، بالكشف عن ملابسات حالات التسمم التي انتشرت بين تلاميذ المدارس، خاصةً وأن هذه الواقعة تأتي بعد أيام قليلة من واقعة تسمم ما يزيد عن 2000 تلميذًا في محافظة سوهاج، مشددًا على ضرورة الكشف عن المسئولين في هذه الكارثة، ومحاسبة المتسببين فيها والمسئولين عن الرقابة على الأطعمة التي يتم تقديمها للتلاميذ الصغار.

كما طالب عضو مجلس النواب، بسرعة وقف عملية صرف الوجبات المدرسية حتى انتهاء التحقيق، وتحديد المسئول الأول في الواقعة، بالإضافة إلى مواضع الخلل والرؤى اللازمة لمواجهة الأزمة قبل أن تتزايد ويصعب التغلب عليها أو مواجهتها.

شدد النائب أسامة شرشر، على ضرورة تقديم وزارة التربية والتعليم توضيحًا للإجراءات التي إتخذتها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الأمور مرة أخرى، خاصةً وأن تلاميذ المدارس يمثلون مستقبل مصر الذي يعول عليه المجتمع لاستلام الراية واستكمال مسيرة النهضة والتنمية.