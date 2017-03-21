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بالصور.. قيادات أمن دمياط في معهد الأورام للاحتفال بالأمهات

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مصراوي Masrawy

زيارة الأمهات المرضى (1)زيارة الأمهات المرضى (1)

زيارة الأمهات المرضى (2)زيارة الأمهات المرضى (2)

زيارة الأمهات المرضى (3)زيارة الأمهات المرضى (3)

زيارة الأمهات المرضى (4)زيارة الأمهات المرضى (4)

دمياط – محمد إبراهيم

توجه وفد من قيادات مديرية أمن دمياط إلى معهد الأورام بمنطقة الأعصر، اليوم الثلاثاء، لزيارة الأمهات المرضى وتقديم التهنئة لهن بمناسبة الاحتفال بـ"عيد الأم"، في مبادرة من اللواء نادر جنيدي مدير الأمن لتكريمهن وبحث تقديم المساعدة للمقيمات بالمركز الطبي.

وشارك الوفد الذي ترأسه اللواء هشام الحفناوي مساعد مدير الأمن، والرائد عماد عيسى بإدارة العلاقات العامة، في الاحتفال الذي نظمته جمعية رعاية المسنين بمدينة رأس البر، والتقى عددًا من الأمهات المسنات كما استمع إلى مقترحاتهن ومشاكلهن الخاصة.

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