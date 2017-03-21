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محافظ الشرقية: 56 مليون جنيه لرصف طريق "رمسيس – السلام"

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محافظ الشرقية: 56 مليون جنيه لرصف طريق "رمسيس – السلام" محافظ الشرقية: 56 مليون جنيه لرصف طريق "رمسيس – السلام"

مصراوي Masrawy

اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، تخصيص 56 مليون جنيهً؛ لتنفيذ أعمال الرصف بطريق "رمسيس – السلام" بمدينة صان الحجر البحرية، بطول 20 كيلو متر.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الطريق الجديد يربط الشرقية بمحافظة بور سعيد، ويمثل محور مروري جديد يساعد في إحداث عملية التنمية المنشودة في جميع المجالات، منوهًا إلى أن الجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال التنفيذ ينتهي في 21 أغسطس المقبل.

في سياق متصل، تم الانتهاء من رصف طريق "بحر حادوس" بطول 3 كيلو متر، بعد إزالة جميع التعديات على الطريق؛ لاستكمال أعمال الرصف وتمهيد الطريق حتى ترعة "السلام" لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.

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