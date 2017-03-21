بالصور.. تكريم 11 أمًا مثالية في أسوان

أسوان ـ إيهاب عمران:

شهد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم، الاحتفال بعيد الأم ويوم المرأة المصرية، حيث تكريم 11 من الأمهات المثاليات، بالإضافة إلى زينب عبد الجواد، مدير عام التضامن الاجتماعي، بمناسبة بلوغها السن القانونية للمعاش.

حضر الاحتفالية اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية، وأعضاء المجلس القومى للمرأة.

وقدم اللواء مجدي حجازي، التهنئة للمرأة الأسوانية بهذه المناسبة، وخاصة أمهات الشهداء، مؤكداً على إيمانه بدور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية على أرض أسوان، في كافة مجالات العمل العام.

واختتمت الاحتفالية بتكريم 11 من الأمهات المثاليات، حيث حصلت 5 سيدات على المراكز الخمس الأولى في مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2017، هن فادية سليم عثمان، وعطيات عبدالمعطي، ونور الهدى السيد، وكوثر محمد، و4 من أمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة، وتكريم أم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخرى ترعى أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة.