أخبار عاجلة

الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. تكريم 11 أمًا مثالية في أسوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تكريم 11 أمًا مثالية في أسوان (1)تكريم 11 أمًا مثالية في أسوان (1)

تكريم 11 أمًا مثالية في أسوانتكريم 11 أمًا مثالية في أسوان

تكريم 11 أمًا مثالية في أسوان (3)تكريم 11 أمًا مثالية في أسوان (3)

تكريم 11 أمًا مثالية في أسوان (4)تكريم 11 أمًا مثالية في أسوان (4)

تكريم 11 أمًا مثالية في أسوان (5)تكريم 11 أمًا مثالية في أسوان (5)

أسوان ـ إيهاب عمران:

شهد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم، الاحتفال بعيد الأم ويوم المرأة المصرية، حيث تكريم 11 من الأمهات المثاليات، بالإضافة إلى زينب عبد الجواد، مدير عام التضامن الاجتماعي، بمناسبة بلوغها السن القانونية للمعاش.

حضر الاحتفالية اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية، وأعضاء المجلس القومى للمرأة.

وقدم اللواء مجدي حجازي، التهنئة للمرأة الأسوانية بهذه المناسبة، وخاصة أمهات الشهداء، مؤكداً على إيمانه بدور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية على أرض أسوان، في كافة مجالات العمل العام.

واختتمت الاحتفالية بتكريم 11 من الأمهات المثاليات، حيث حصلت 5 سيدات على المراكز الخمس الأولى في مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2017، هن فادية سليم عثمان، وعطيات عبدالمعطي، ونور الهدى السيد، وكوثر محمد، و4 من أمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة، وتكريم أم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخرى ترعى أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا