Kim Kardashian في أول تصريح لها بعد الإنجاب

أصبحت Kim Kardashian أخيراً مستعدّة للتحدّث عن تجربة الأمومة، بعد إنجاب طفلتها الأولى "North West"، منذ 32 يوماً، حيث كتبت على مدوّنتها الخاصّة عن تجربتها الحديثة مع الولادة.

وكتبت Kim Kardashian: "الأسابيع الماضية كانت من أكثر التجارب إثارة في حياتي".

وأضافت: "أنا أستمتع بهذه الفترة بشعور الأمومة وقضاء بعض الوقت في المنزل مع عائلتي. لقد قرأت جميع الرسائل الخاصّة بكم، وأريد أن أشكركم على أطيب تمنياتكم لي، فهذا الأمر يعني كلّ شيء بالنسبة إليّ".

وختمت بالقول: "أنا أشعر بالنعمة لأنّني أحظى بدعم عائلتي ومعجبي في هذا الوقت الجميل".

وكانت Kim Kardashian البالغ من العمر 32 عاماً، قد أنجبت طفلتها في 16 حزيران/يونيو، في مستشفى "سيدار – سيناي" في غرب هوليوود، حيث جاءت الولادة مفاجئة قبل 5 أسابيع من الموعد المحدّد.