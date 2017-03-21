كرم كردي يرد على بيان بريزنتيشن الناري

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علق كرم كردي عضو اتحاد الكرة، على بيان شركة بريزنتشين راعي اتحاد الكرة والذي أصدرته الشركة صباح اليوم الثلاثاء، ضده بعد هجومه عليها في القنوات الفضائية.

وقال كردي في تصريحاته صحفية "لا يهمني بيان بريزنتشين، مش عايز أشوف البيان، مستعد للمساءلة القانونية ولم أطلق آي شائعات على الشركة".

وكانت شركة بريزنتيشن راعية اتحاد الكرة، أصدرت بيانا رسميا، ردت خلاله على مزاعم كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، التى هاجم فيها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هانى أبو ريدة، وأن الشركة تتحكم فى كل الأمور داخل اتحاد الكرة.