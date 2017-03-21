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مايوكا في قائمة المنتخب الزامبي لمواجهة تنزانيا

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مايوكا في قائمة المنتخب الزامبي لمواجهة تنزانيا مايوكا في قائمة المنتخب الزامبي لمواجهة تنزانيا

التحرير

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أعلن ويدسون نيريندا، المدير الفني لمنتخب الرصاصات النحاسية «زامبيا»، القائمة التي ستخوض ودية التنزاني الأحد المقبل، وضمت القائمة مهاجم الفريق الأول لنادي الزمالك إيمانويل مايوكا.

ونقلا عن الموقع الرسمي للاتحاد الزامبي لكرة القدم، فإن نيريندا وجه الدعوة لمايوكا لخوض هذه المباراة.

وجاء استدعاء مايوكا إلى صفوف المنتخب بعد فترة طويلة من الغياب عن الرصاصات النحاسية وعن المشاركة مع الزمالك أيضاً.

الجدير بالذكر أن إيمانويل مايوكا هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2012 وهي البطولة الأولي في تاريخ المنتخب الزامبي الذي يظفر بلقبها.

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التحرير

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