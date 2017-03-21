كورتوا: لا أرى نفسي في «مدريد»

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نفى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، ما ورد في التقارير التي ربطت اسمه بنادي ريال مدريد، وفقاً لما ذكره موقع "فور فور تو".

حيث قال صاحب الـ 24 عاما "أنا لا أرى نفسي في ريال مدريد، أرى نفسي في تشيلسي، النادي الذي تعاقد معي منذ ست سنوات من بلجيكا وأعطاني الفرصة".

كما أضاف الحارس البلجيكي: لقد سمح لي البلوز أيضا أن أكون في أتلتيكو مدريد لمدة ثلاث سنوات على سبيل الإعارة، وهو الشيئ الذي ساعدني على أن أكون الحارس الذي أنا عليه الآن.

وتابع: أشعر أنني مفتاح الفريق، أنا سعيد جدا في تشيلسي، وأنا لا أرى نفسي في أي مكان آخر.

وقال "أنا سعيد في لندن وسعيد لنجاح التجربة هذا الموسم، أدين بالكثير لإسبانيا وغالبا ما أذهب هناك لزيارة الأسرة الذين هم في مدريد، ولكن أنا سعيد في لندن".

وعن كونتي قال: نحن نعمل بشكل جيد مع كونتي، أرى أن هناك مشروعا طويل الأجل للفوز بالبطولات، ليس فقط محليا ولكن في أوروبا، وهناك الكثير من الطموح للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.