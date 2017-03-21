أخبار عاجلة

الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

كورتوا: لا أرى نفسي في «مدريد»

Google+ Print
كورتوا: لا أرى نفسي في «مدريد» كورتوا: لا أرى نفسي في «مدريد»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، ما ورد في التقارير التي ربطت اسمه بنادي ريال مدريد، وفقاً لما ذكره موقع "فور فور تو".

حيث قال صاحب الـ 24 عاما "أنا لا أرى نفسي في ريال مدريد، أرى نفسي في تشيلسي، النادي الذي تعاقد معي منذ ست سنوات من بلجيكا وأعطاني الفرصة".

كما أضاف الحارس البلجيكي: لقد سمح لي البلوز أيضا أن أكون في أتلتيكو مدريد لمدة  ثلاث سنوات على سبيل الإعارة، وهو الشيئ الذي ساعدني على أن أكون الحارس الذي أنا عليه الآن.

وتابع: أشعر أنني مفتاح الفريق، أنا سعيد جدا في تشيلسي، وأنا لا أرى نفسي في أي مكان آخر.

وقال "أنا سعيد في لندن وسعيد لنجاح التجربة هذا الموسم، أدين بالكثير لإسبانيا وغالبا ما أذهب هناك لزيارة الأسرة الذين هم في مدريد، ولكن أنا سعيد في لندن".

وعن كونتي قال: نحن نعمل بشكل جيد مع كونتي، أرى أن هناك مشروعا طويل الأجل للفوز بالبطولات، ليس فقط محليا ولكن في أوروبا، وهناك الكثير من الطموح للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو