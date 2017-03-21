أخبار عاجلة

الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

«فورد» تبتكر وسائد هوائية خارج السيارات لأول مرة

Google+ Print
«فورد» تبتكر وسائد هوائية خارج السيارات لأول مرة «فورد» تبتكر وسائد هوائية خارج السيارات لأول مرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعكف شركة "فورد" الأمريكية، على وضع العديد من التقنيات الحديثة في إصداراتها المستقبلية، على رأسها الوسائد الهوائية خارج السيارة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشركة الأمريكية العملاقة، تنوي وضع عدد من المستشعرات والكاميرات من أجل التعرف عما إذا كانت السيارة بصدد الاصطدام بأحد الأشخاص المترجلين في الشارع.

وتسارع التقنية الحديثة بإعطاء إشارات مباشرة للوسائد الهوائية للخروج ومنع اصطدام الأشخاص بجسم السيارة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن سلامتهم.

وتواجه الشركة صعوبة في تنفيذ التقنية بسياراتها، لاسيما وأنها قد تكلف المستخدمين أموال طائلة في بعض التجارب الخاصة بالحساسات.


 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو