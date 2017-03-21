«فورد» تبتكر وسائد هوائية خارج السيارات لأول مرة

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تعكف شركة "فورد" الأمريكية، على وضع العديد من التقنيات الحديثة في إصداراتها المستقبلية، على رأسها الوسائد الهوائية خارج السيارة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشركة الأمريكية العملاقة، تنوي وضع عدد من المستشعرات والكاميرات من أجل التعرف عما إذا كانت السيارة بصدد الاصطدام بأحد الأشخاص المترجلين في الشارع.

وتسارع التقنية الحديثة بإعطاء إشارات مباشرة للوسائد الهوائية للخروج ومنع اصطدام الأشخاص بجسم السيارة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن سلامتهم.

وتواجه الشركة صعوبة في تنفيذ التقنية بسياراتها، لاسيما وأنها قد تكلف المستخدمين أموال طائلة في بعض التجارب الخاصة بالحساسات.



