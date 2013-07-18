بالصور: دومينيك تتّهم هيفاء وهبي بتقليدها

بعد انتشار صورة للفنانة هيفاء وهبي تظهرها وهي تغوص في البحر بصورة مثيرة، سارعت الفنانة دومينيك حوراني إلى اتهام زميلتها بصورة غير مباشرة بأنها استنسخت الفكرة منها.

فقد قامت دومينيك بتوزيع ثلاث صور من كليب أغنية "مالك"، الذي قالت إنها صوّرته في 21 و 22 من حزيران / يونيو الماضي، وقالت إنها أعلنت قبل مدّة عن موعد التصوير، في تأكيد منها أنها كانت سبّاقة إلى الفكرة.

وأشارت دومينيك في بيان صحفي، أنّه تمّ تسريب بعض أفكار الكليب الذي صوّرته مع فريق عالمي تحت إدارة المخرجة سوزي سلمان، وقالت إن البعض سارع إلى تقليد الأفكار وأن هذه لم تكن المرة الأولى، واعتبرت أن التقليد ما هو إلا دليل نجاح معتبرة أنها السباقة في الأفكار المبتكرة بحسب البيان، الذي ختمته بالتأكيد أنها لا تبدي أي مانع بأن يتم تقليدها، إذا جفّت أفكار الآخرين، على أن تبقى المنافسة دائماً شريفة بحسب دومينيك.

الصورتان اللتان نشرتهما النجمتان، أعادتا إلى الذاكرة صورة القناع الذي تنافست عليه هيفاء وهبي ومايا دياب، التي ظهرت عشية عيد الحب وهي ترتدي القناع في مقابلة تلفزيونية، فتسرّب الخبر إلى هيفاء التي سارعت إلى نشر صورها لتؤكد أنّها كانت سبّاقة إلى ارتداء القناع في كليب "ازاي أنساك".