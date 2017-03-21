"ابنك على ماتربيه".. خطوات تعود طفلك على شراء هدية عيد الأم

كتبت - نرمين الجلاد:

"متصلش بيا ..مفتكرنيش في عيد الأم" دائما ما نسمع تلك الجمل من الأمهات ويرجع ذلك الي طريقة التربية منذ الصغر حيث يقوم الأهل بالتركيز على مشاعر الطفل واعطائه ما يريده من اهتمام وحب دون مراعاة انها عواطف مشتركة ومتبادلة، عليك تعليمها لطفلك أولاُ. ومن أجل تفادى بناء شخص أناني لا يقدر والديه ويحنو عليهم، اليك بعض النصائح لتعويد طفلك على الاهتمام بكي وخاصة في عيد الأم.

1-تحدثي مع طفلك عن أهمية الهدية وإنها دليل على الحب والتقدير ولا يشترط ابدا ان تكون هدية مادية او باهظة الثمن.

2- كوني قدوة لابنك وشاركيه في اختيار هدية لوالدتك وتحدثي معه عن أهميتها.

2-عودي طفلك من الصغر على تخصيص مبلغ صغير لهدية عيد الأم حتى يشعر بأهمية اليوم.

3-اتفقى مع زوجك ان يساعده فى شراء الهدية ومفاجأتك.

4- عليك دائما ان تبدى اعجابك وتقديرك للهدية، بل وحاولى وضعها في مكان بارز في المنزل حتى يشعر بأهميتها لك.