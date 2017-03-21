بالصور.. محافظ المنيا يفتتح كوبري صفط الخمار ومدرسة عزبة محفوظ

المنياــ ريمون الراوي:

افتتح عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم، كوبري صفط الخمار على ترعة سري باشا بمركز ومدينة المنيا، والذي يربط شرق وغرب القرية، ومدرسة عزبة محفوظ للتعليم الأساسي بقرية طوخ الخيل، وذلك ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني للمحافظة.

رافق المحافظ خلال الافتتاحات، الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة المنيا، ورمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال رئيس مدينة المنيا، إن كوبري صفط الخمار، تم إحلاله وتجديده بالكامل بتكلفة 2 مليون و562 ألف جنيه، حيث يصل عرض الكوبري حوالي 10 أمتار، ورصفه وإنارته ضمن خطة الوحدة المحلية للعام المالي 2016-2017.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إن مدرسة عزبة محفوظ تم إنشاؤها على مساحة 2800 م2 وتضم 11 فصلا بتكلفة إجمالية قدرها 3 ملايين جنيه.