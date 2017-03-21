مساعد وزير الإسكان: الوزارة أول من تحرك لاستيعاب تأثيرات "تعويم الجنيه"

كتبت- ندى الخولي:

قال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، إن الوزارة كانت أول الجهات الحكومية التي بدأت في التحرك سريعًا لاستيعاب تأثير قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، من خلال تعديل المادة 55 في لائحة قانون المزايدات والمناقصات، والبدء في صرف بعض تعويضات المقاولين المنصوص عليها عقودهم مع الحكومة.

وذكر عباس، أن الخطوة الثالثة التي أقدمت عليها الوزارة، التي تحدث عنها مساعد الوزير خلال مؤتنر بعنوان "حوار مع الحكومة" اليوم الثلاثاء، تمثلت في الانتهاء من صياغة قانون تعويضات المقاولين، وإصدار قرارات مد مهلة تنفيذ العقود بين 3 لـ6 شهور.

وكشف عباس أن هناك حجم طلبات ضخم لشراء أراضي وعقارات سيظهر العائد لها خلال 6 شهور.

ونفى مساعد وزير الإسكان أن يكون هناك أي توقف فو تعطل في القطاع، وأن حجم الاستثمارات المستهدفة في العام المالي الجديد 37 مليار جنيه.