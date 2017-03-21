خبير: العقاريون حققوا أعلى مبيعات بعد التعويم​ منذ ٢٥ يناير

كتبت- ندى الخولي:

كشف هشام شكري، خبير التطوير العقاري، أن المطورين العقاريين حققوا أعلى مبيعات لهم منذ 25 يناير، كان بعد قرار تحرير سعر للصرف.

وقال شكري- خلال مؤتمر "حوار مع الحكومة" اليوم الثلاثاء- إن مصر لديها مقومات تصدير العقار مقارنة بالدول المتافسة في المتطقة، ولكن بعد معالجة بعض نقاط الضعف منها مشكلة التسجيل العقاري، ومشاركة الحكومة للقطاع الخاص في ترويج العقار في الخارج، وتسهيل منح إقامة طويلة لعدة سنوات للسائح الذي يشتري عقار في مصر.

وأضاف أن هذه الطفرة في المبيعات التي حققها المطورين العقاريين منذ ٢٥ يناير، لها أسباب منطقية، منها أن كل من كان يحتفظ بدولار قام بتسييله لجنيه واحتفظ به إما في شهادات استثمار مرتفعة الفوائد أو في عقارات.

وقال خبير التطوير العقاري إنه رغم زيادة أسعار العقارات بنسبة 20% إلا أنه يظل العقار رخيص بالنسبة للمصريين العاملين في الخارج والذين يحصلون على مرتباتهم بالدولار، لأن فرق العملة بالنسبة لهذه الفئة يجعل العقار أرخص 50% من سعره قبل قرار التعويم.