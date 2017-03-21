أخبار عاجلة

الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

خبير: العقاريون حققوا أعلى مبيعات بعد التعويم​ منذ ٢٥ يناير

Google+ Print
خبير: العقاريون حققوا أعلى مبيعات بعد التعويم​ منذ ٢٥ يناير خبير: العقاريون حققوا أعلى مبيعات بعد التعويم​ منذ ٢٥ يناير

مصراوي Masrawy

هشام شكري خبير التطوير العقاري

كتبت- ندى الخولي:

كشف هشام شكري، خبير التطوير العقاري، أن المطورين العقاريين حققوا أعلى مبيعات لهم منذ 25 يناير، كان بعد قرار تحرير سعر للصرف.

وقال شكري- خلال مؤتمر "حوار مع " اليوم الثلاثاء- إن لديها مقومات تصدير العقار مقارنة بالدول المتافسة في المتطقة، ولكن بعد معالجة بعض نقاط الضعف منها مشكلة التسجيل العقاري، ومشاركة الحكومة للقطاع الخاص في ترويج العقار في الخارج، وتسهيل منح إقامة طويلة لعدة سنوات للسائح الذي يشتري عقار في مصر.

وأضاف أن هذه الطفرة في المبيعات التي حققها المطورين العقاريين منذ ٢٥ يناير، لها أسباب منطقية، منها أن كل من كان يحتفظ بدولار قام بتسييله لجنيه واحتفظ به إما في شهادات استثمار مرتفعة الفوائد أو في عقارات.

وقال خبير التطوير العقاري إنه رغم زيادة العقارات بنسبة 20% إلا أنه يظل العقار رخيص بالنسبة للمصريين العاملين في الخارج والذين يحصلون على مرتباتهم بالدولار، لأن فرق العملة بالنسبة لهذه الفئة يجعل العقار أرخص 50% من سعره قبل قرار التعويم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط