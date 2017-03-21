عمرو جمال: سأقاتل من أجل حجز مكانًا أساسيًا في صفوف المنتخب

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أعرب عمرو جمال، مهاجم فريق الأهلي، عن سعادته بالانضمام للمنتخب من جديد، موجهًا الشكر للأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لثقته في مستواه.

وأشاد عمرو جمال، بدور المدير الفني للأهلي حسام البدري الذي أصر على دعمه، ومنحه الثقة المطلوبة حتى استعاد لياقته البدنية وعاد للمنتخب من جديد.

وأكد جمال أنه يتمنى أن يكون عنصرًا إضافيًا لقدرات المنتخب الهجومية، موضحًا أنه سيقاتل ويجتهد في التدريبات لحجز مكان أساسي في صفوف المنتخب.

وعن الصعود لدور المجموعات بدوري الأبطال، أوضح جمال "الصعود كان صعب للغاية، لأول مرة منذ سنوات نواجه فريقًا قويًا في دور الـ 32 بهذا الشكل، كنت أتوقع مواجهة فريق مثل بيدفيست في قبل النهائي أو النهائي على أقل تقدير".