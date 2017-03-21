بريزنتيشن ترد على «كرم كردي» فى بيان رسمي

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أصدرت شركة بريزنتيشن راعية اتحاد الكرة، بيانا رسميا، ردت خلاله على مزاعم كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، التى هاجم فيها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هانى أبو ريدة، وأن الشركة تتحكم فى كل الأمور داخل اتحاد الكرة.

وقالت الشركة في بيانها، إن الهجوم الذي شنه كرم كردي عبر الفضائيات لم يشمل أي نوع من المخالفات المادية أو الفنية في عقد الرعاية بينهم وبين اتحاد الكرة.

وتابعت الشركة، أنها بذلت دورًا مع الأندية واللاعبين في الدوري المصري وساعدت على نهوض المسابقة، موجهة حديثها إلى الكردي: على العضو أن ينظر إلى حال الكرة المصرية منذ ثلاث سنوات وإلى الآن، ولم يلتفت إلى حجم الاستثمارات في الكرة.

وأضاف البيان: أن الشركة ساهمت في إنجاز المنتخب الوطني بالحصول على المركز الثاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد توفير المعسكرات والمباريات الودية للمنتخب.