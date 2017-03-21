لقاء ودي للأهلي استعدادًا للدوري

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أحد يومي 25 أو 26 من الشهر الجاري، سيتحدد طرفها وموعدها بشكل نهائي غدًا، الأربعاء، بعد مران الفريق المسائي.

من جانبه قال أحمد أيوب، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن فترة التوقف التي يشهدها الدوري حاليًا يجب أن يتخللها مباراة ودية؛ لتجهيز اللاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق منذ فترة؛ وكذلك للحفاظ على لياقة المباريات بالنسبة للاعبين الغائبين عن صفوف المنتخب الوطني.

وأضاف أيوب، أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا تمامًا ملف مباراة بيدفيست الجنوب أفريقي، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وتأهَل بعدها الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا؛ من أجل التركيز في المرحلة القادمة على استئناف مباريات الدوري عقب فترة التوقف الحالية.

وأوضح أن الأهلي واجه فريقًا محترمًا، وأن لقاء سموحة مع بيدفيست في البطولة الكونفدرالية الأفريقية ستثقل من حمل ممثل مصر لتخطي هذا الدور.

وأشار أيوب إلى أن تركيز الأهلي حاليًا منصب على كيفية الاستفادة من فترة التوقف خلال المرحلة الحالية؛ لتجهيز البدلاء والمصابين، ومنح اللاعبين الذين يعانون من ضغط المباريات القسط الكافي من الاستشفاء والتأهيل.

وشدد أيوب على أن الأهلي تنتظره مواجهات قوية في الدوري عند استئنافه، ومن ثم يسعى الجهاز الفني لتجهيز كل اللاعبين في المرحلة القادمة؛ للحفاظ على الحالة البدنية والفنية مع عودة النشاط المحلي؛ من أجل الاستمرار على نفس المستوى والحفاظ على صدارة الدوري.