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مؤمن زكريا: لم أطلب الرحيل

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مؤمن زكريا: لم أطلب الرحيل مؤمن زكريا: لم أطلب الرحيل

التحرير

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قال مؤمن زكريا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تعافى نهائيًا من آلام العضلة الضامة، التي تعرض لها مؤخرًا قبل مباراة العودة أمام بيدفيست الجنوب أفريقي.

وأوضح لاعب الأهلي أن غيابه عن لقاء العودة يعود لوجهة نظر فنية يحترمها ويقدرها للغاية؛ في إطار الثقة والاحترام بينه وبين الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري.

وشدد زكريا على أن كل الأخبار التي يتم تداولها بشأن طلبه للرحيل لخوض تجربة الاحتراف وعلاقته بالجهاز الفني للفريق- أمر عارٍ تمامًا عن الصحة ولا أساس له، مؤكدًا أنه كان يملك عروضًا في يناير الماضي، واستجاب لرغبة الأهلي في استمراره، وكذلك لرؤية الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق.

وعن غيابه عن الوطني، قال لاعب الأهلي إنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة «كوبر»، وإنه يسعى جاهدًا في كل مشاركاته مع الأهلي على الظهور بالشكل المطلوب؛ حتى يكون دائمًا على قدر المسئولية ويستحق الانضمام للمنتخب.

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التحرير

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