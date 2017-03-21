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بالصور.. النني يزور مستشفى أبو الريش

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زار محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي، والمنتخب الوطني، مستشفي أبو الريش، أول أمس.

ونشر لاعب خط وسط نادي أرسنال، اليوم الثلاثاء، صورًا للزيارة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وقال "استمتعت بين إخواتي وقد ايه شوفت الأطفال محتاجانا نبقي جنبهم ونساعدهم علشان يعرفوا قد إيه بنحبهم".

الجدير بالذكر أن محمد النني، يتواجد في ، لخوض معسكر المحدد له الفترة من 23 لـ28 مارس الجاري، وسيتخلل تلك المعسكر مباراة ودية أمام توجو يوم 28 من نفس الشهر، استعدادًا لمباراة تونس المقرر لها يونيو المقبل، في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2019.

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