أخبار عاجلة

الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بالصور.. 12 دولة تشارك في مهرجان الهجن بصحراء الإسماعيلية

Google+ Print
بالصور.. 12 دولة تشارك في مهرجان الهجن بصحراء الإسماعيلية بالصور.. 12 دولة تشارك في مهرجان الهجن بصحراء الإسماعيلية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انطلق مهرجان الهجن السادس عشر بصحراء الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 12 دولة، وذلك في حضور وفد من القوات المسلحة وعدد من مشايخ سيناء.

٢٠١٧٠٣٢١_١١٣٤٢١ (1)

وقال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن السباق يقام بصحراء قرية سرابيوم التابعة لمركز فايد، بمشاركة (المملكة العربية ، الكويت، الأردن، السودان، الجزائر، تونس، فرنسا، ألمانيا، النمسا، أريتريا، سويسرا) إلى جانب ، مشيرا الى أنه لأول مرة تشارك دول أوروبية في المهرجان.

٢٠١٧٠٣٢١_١١٣٨٤٠

فيما أكد مدير الأمن اللواء عصام سعد، على أن السباق يبعث رسالة طمأنينة لكافة دول العالم بأن مصر بلد الأمن والأمان.

وتوجه ممثل الاتحاد الأوربي للهجن عن دولة ألمانيا، بالشكر للمسؤولين عن المهرجان، والإسماعيلية بشكل خاص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط