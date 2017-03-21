بالصور.. 12 دولة تشارك في مهرجان الهجن بصحراء الإسماعيلية

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انطلق مهرجان الهجن السادس عشر بصحراء الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 12 دولة، وذلك في حضور وفد من القوات المسلحة وعدد من مشايخ سيناء.

وقال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن السباق يقام بصحراء قرية سرابيوم التابعة لمركز فايد، بمشاركة (المملكة العربية السعودية، الكويت، الأردن، السودان، الجزائر، تونس، فرنسا، ألمانيا، النمسا، أريتريا، سويسرا) إلى جانب مصر، مشيرا الى أنه لأول مرة تشارك دول أوروبية في المهرجان.

فيما أكد مدير الأمن اللواء عصام سعد، على أن السباق يبعث رسالة طمأنينة لكافة دول العالم بأن مصر بلد الأمن والأمان.

وتوجه ممثل الاتحاد الأوربي للهجن عن دولة ألمانيا، بالشكر للمسؤولين عن المهرجان، والإسماعيلية بشكل خاص.