صور| مدرس يحلق شعر بعض الطلاب بالدقهلية لتأخرهم عن طابور الصباح

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​أقدم مدرس على حلاقة شعر بعض طلاب مدرسة الزهايرة الإعدادية التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم لاثلاثاء؛ بسبب تأخرهم 5 دقائق عن طابور الصباح.

وأكد شاهد عيان يدعى سمير أمير، أن المدرس رفض حلاقة شعر 3 طلاب؛ كونهم على صلة قرابة بأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

من جانبه، أكد جمعه فرحات، مدير إدارة السنبلاوين التعليمية، أنه قرر تشكيل لجنة لفحص الواقعة، والتأكد من الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا بأنه سيقوم بإعداد مذكرة بالواقعة حال ثبوتها، وعرضها على وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

فيما أوضح عادل السويدي، عضو مجلس أمناء إدارة السنبلاوين، أن ما فعله المدرس مخالف لما جاء في اللائحة رقم 287، حيث أنه يجب معاملة الطلاب بما يحفظ كرامتهم دون تمييز.